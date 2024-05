Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter raubt Geldbörse - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 3:30 Uhr griff ein noch unbekannter Täter in der Seckenheimer Straße einen Mann am Oberkörper und stieß diesen nach hinten um. Als der 37-Jährige am Boden lag, nahm ihm der Unbekannte den schwarzen Ledergeldbeutel ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 175 cm, kurze schwarze Haare, kräftige Statur, trug einen dunklen Pullover sowie eine helle Jeans. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

