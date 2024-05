Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen - 35.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 12 Uhr bog eine 37-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi von der Kinzingstraße in die Lange Rötterstraße ab. Aus noch nicht bekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über das Steuer ihres Fahrzeuges und streifte drei weitere am Straßenrand stehende PKWs. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

