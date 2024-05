Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahlsserie aus Solarparks - Mehrere Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Trier / Bamberg (ots)

In Rheinland-Pfalz sind seit Anfang des Jahres 2023 zunehmend Diebstähle von Metall, insbesondere von Kupfer, aus Solarparks zu verzeichnen. Ein Großteil dieser Taten ereignete sich im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Trier.

Die Täter entwenden hierbei meist Kupfer, das in Kabeln der Anlagen genutzt wird und verursachen dabei hohen Sachschaden.

Das Fachkommissariat K 15 der Kriminaldirektion Trier übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier im Oktober 2023 zentral die Ermittlungen gegen eine Tätergruppierung wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Die Gruppierung steht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unter Verdacht, 30 Einbrüche und versuchte Einbrüche in Solar-Parks im gesamten Bundesgebiet begangen und dabei Schäden in Höhe von über zwei Millionen Euro verursacht zu haben.

Im März 2024 konnten acht der Tatverdächtigen nach einem Einbruch in einen Solar-Park in Bayern durch Bayerische Polizeikräfte auf frischer Tat festgenommen werden. Die Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft. Am Mittwoch, dem 15. Mai durchsuchten die Ermittler mit Unterstützung der Polizeipräsidien Recklinghausen, Bochum und Gelsenkirchen mehrere Gebäude und Wohnungen in Oer-Erkenschwick, Gelsenkirchen und Bochum. Dabei nahmen sie einen weiteren Tatverdächtigen fest und sicherten weitere Beweise. Ob die Gruppierung auch für weitere Taten verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiter andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell