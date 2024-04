Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Zoll stellt 243 Kilogramm Kokain sicher//Erfolgreiche Containerkontrolle am Hamburger Hafen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

243 Kilogramm Kokain, verpackt in sechs Sporttaschen, hat der Zoll am Hamburger Hafen bei einer Containerkontrolle am vergangenen Mittwoch entdeckt.

Während der routinemäßigen Kontrolle des Containers am Hafenterminal fanden die Zollbeamten bereits nach dem Öffnen der Türen insgesamt sechs Sporttaschen. "Insgesamt waren diese Sporttaschen mit 216 Paketen gefüllt", so Pressesprecherin Sandra Preising vom Hauptzollamt Hamburg. "Bei der weiteren Überprüfung des Inhaltes der Pakete stellte sich schließlich heraus, dass es sich um Kokain handelte."

Die Taschen sowie der illegale Inhalt wurden umgehend sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg.

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell