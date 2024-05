Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht:

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ausparken in der Wilhelm-Busch-Straße, den dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor seine Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen.

Tatzeitraum 10.05.2024 (15:00 Uhr) bis 17.05.2024 15:20 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall (alleinbeteiligt):

Am 17.05.2024 befährt der spätere Verkehrsunfallbeteiligte die B243 aus Seesen kommend in Rtg Bornhausen und kommt im weiteren Verlauf der Fahrbahn, als Linksabbieger, mit seinem Pkw, von der Fahrbahn ab. Es entsteht lediglich geringer Sachschaden am Pkw.

Verkehrsunfallflucht:

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt am 17.05.24 (ca 20:16 Uhr) ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, mit einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug, die Bahnhofstraße in Rtg Bismarckstraße in Seesen und touchiert, im dortigen Kreuzungsbereich, mehrere dort aufgestellte Leitbaken sowie ein Schrankenzaunelement. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell