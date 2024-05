POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.05.2024

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht: Am Dienstag, den 14. Mai 2024, meldete sich der Halter eines grauen VW Golf bei der Polizei, um eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu erstatten. Er hatte seinen Pkw am 14.05.2024, gegen 11.40 Uhr, in der Bismarckstraße in Höhe Hausnummer 50 zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 14.30 Uhr, stellte er eine Beschädigung im Bereich der vorderen ...

