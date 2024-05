Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Dienstag, den 14. Mai 2024, meldete sich der Halter eines grauen VW Golf bei der Polizei, um eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu erstatten. Er hatte seinen Pkw am 14.05.2024, gegen 11.40 Uhr, in der Bismarckstraße in Höhe Hausnummer 50 zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 14.30 Uhr, stellte er eine Beschädigung im Bereich der vorderen Stoßstange linksseitig fest. Vermutlich wurde der Schaden in der Zwischenzeit durch einen weiteren bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Verursacher unterließ es allerdings sich um den angerichteten Schaden von ca. 1500,- Euro zu kümmern und fuhr weiter. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Am Dienstag, den 14.05.2024, gegen 22.00 Uhr, wurde der Fahrer eines Skoda im Stadtgebiet von Bad Harzburg von einer Streife der Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Der 18jährige Mann aus Bad Harzburg räumte daraufhin ein, Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Anschließend folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Herstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

