POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.05.2024

Goslar (ots) - Brand einer Papiermülltonne in Vienenburg: Am 13.05.2024 gegen 00:53 Uhr wurde eine brennende Papiermülltonne in Vienenburg, Goslarer Straße gemeldet. Durch einen couragierten Anwohner konnte der Brand bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Papiermülltonne beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa ...

