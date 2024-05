Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 10.05.2024, 12:00 Uhr, bis Samstag, 11.05.2024, 13:00 Uhr, für den Bereich Goslar und Langelsheim

Goslar (ots)

Goslar - Verkehrsunfall mit drei Motorrädern und einer leicht verletzten Person

Am 10.05.2024, gegen 14:00 Uhr, befährt eine Gruppe aus Norddeutschland bestehend aus drei Motorrädern die B82 von Goslar in Richtung Riechenberger Spange. Die ersten beiden Motorräder haben verkehrsbedingt abbremsen müssen. Dieses erkennt der dritte Kradfahrer zu spät, fährt auf das eine Motorrad auf, woraufhin dieses gegen das weitere Motorrad fällt. Hierbei wird der 60-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. An den Motorrädern entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Goslar - Trunkenheitsfahrt mit 0,7 Promille

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wird im Industriegebiet Baßgeige ein PKW Audi durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Hierbei stellt sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 0,7 Promille ergeben. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Langelsheim B82 - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagmittag, gegen 12:40 Uhr, befährt ein 25-jähriger aus dem Landkreis Northeim die B82 von Goslar in Fahrtrichtung Seesen. Ca. 300 Meter hinter der Abfahrt Langelsheim-West kommt der junge Mann mit seinem PKW, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen die Außenschutzplanke und beschädigt im Anschluss noch ein Verkehrszeichen. Sein PKW VW wird hierbei total beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der 25-jährige wird bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt und für weitere Untersuchungen mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell