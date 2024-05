Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Eigentümer von einem Kamerunschaf gesucht

Braunlage / Hohegeiß: Am 07.05.2024 erhält die Polizei Braunlage die Meldung, dass sich ein freilaufendes Kamerunschaf in Hohegeiß, im Bereich einer Unterkunft in der Straße "Am Gretchenkopf", befindet. Das scheue Tier konnte eingefangen werden. Allerdings verfügt es über keine Ohrmarke. Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

