Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 14.05.2024

Goslar (ots)

- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13.05.2024, gegen 10 Uhr fuhr ein weißes Handwerkerfahrzeug in der Straße Pfingstanger rückwärts und rangierte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Skoda Octavia. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe am Skoda wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322-55480 zu melden.

- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13.05.2024, im Zeitraum von 05:45 Uhr bis 12:35 Uhr parkte die Geschädigte eines VW Passats auf dem Parkplatz eines Klinikgeländes der Ilsenburger Straße in Bad Harzburg. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen beschädigten Außenspiegel fest. Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322-55480 zu melden.

- Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 13.05.2024, um 15 Uhr wurde ein 39-jähriger Bad Harzburger mit seinem E-Scooter auf, der Herzog-Julius-Straße fahrend festgestellt. Der E-Scooter verfügte über keinen Haftpflichtversicherungsschutz. Weiterhin wurde im Zuge der Kontrolle eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung von mehreren Ermittlungsverfahren.

i. A. Frischemeier, POK

