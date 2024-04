POL-RZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ratzeburg (ots) - 11. April 2024 | Kreis Stormarn - 10.04.2024 - Lütjensee Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am 10. April 2024 wurde in der Nähe der Trittauer Straße in Lütjensee eine im Wasser treibende Person durch Radfahrer festgestellt. Gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen, dass sie im Bereich des Wasserüberlaufes im Stenzerbach einen verdächtigen Gegenstand im Wasser entdeckt haben. Die eingesetzten Beamten ...

