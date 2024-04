Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Leichenfund in Trittau

Ratzeburg (ots)

11. April 2024 | Kreis Stormarn - 10.04.2024 - Lütjensee

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 10. April 2024 wurde in der Nähe der Trittauer Straße in Lütjensee eine im Wasser treibende Person durch Radfahrer festgestellt.

Gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen, dass sie im Bereich des Wasserüberlaufes im Stenzerbach einen verdächtigen Gegenstand im Wasser entdeckt haben. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass es sich hierbei um einen leblosen Körper handelte, der im Wasser trieb. Die Person konnte durch die Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der verstorbenen Person um eine 59-jährige Frau aus Trittau handelte. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

