Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Illegale Entsorgung von Farbeimern

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

11. April 2024 | Kreis Stormarn - 10.04.2024 - Brunsbek

Am Mittwoch (10. April 2024), gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei eine illlegale Müllentsorgung in der Straße Zum Brunsteich in Brunsbek gemeldet.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass insgesamt 14 Farbeimer und ein Lackeimer an einer Parkbank abgestellt wurden. In den Behältern befanden sich noch unterschiedliche Restmengen. Bereits am 03. Februar 2024 kam es an der gleichen Örtlichkeit zu einer Entsorgung mehrerer Farbeimer.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet oder kann Angaben zu den Verursachern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt der Umweltschutztrupp des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-542 oder der E- Mail Adresse: BadOldesloe.PABR@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell