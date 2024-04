Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240416-3: Einbrecher entwendeten Tresor

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Freitag (12. April) und Montag (15. April) die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaues in Pulheim aufgebrochen und einen Tresor entwendet.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll ein Zeuge im Haus an der Steinackerstraße am Montag gegen 19.50 Uhr die offenstehende Terrassentür bemerkt und die Polizei und den Bewohner informiert haben. Dieser hatte seine Wohnung vergangenen Freitag gegen 17.40 Uhr verlassen. Alarmierte Polizisten stellten in der Wohnung fest, dass der oder die Täter einen Tresor mit Schmuck aus der Wand gerissen hatten. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

