Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240415-3: Ermittlungen nach Treffen von Mitgliedern der Autotuner und -poserszene

Bedburg (ots)

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 14. April 2024 https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/presse/240414-1-polizeieinsatz-bei-treffen-der-autotuner-und-poserszene

Nach einem Polizeieinsatz in der Nacht zu Sonntag (14. April) bei einem Treffen von Mitgliedern der Autotuner und -poserszene in Bedburg hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis eine Ermittlungsgruppe zur weiteren Auswertung des Einsatzes und der vorliegenden Hinweise eingerichtet. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang Straftaten beobachtet haben, Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de einzureichen.

Am Samstagabend (13. April) trafen sich gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnstraße mehrere hundert Angehörige der Tuner- und Poserszene mit ihren Fahrzeugen. Zuvor lagen den Beamten der Polizei bereits Hinweise auf ein mögliches Treffen vor. Streifenteams waren im Stadtgebiet unterwegs und gingen den Hinweisen nach. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich auf dem Parkplatz des Verbrauchermarkts gegen 20.15 Uhr bereits einige Personen mit ihren Fahrzeugen aufhielten. Zu diesem Zeitpunkt stellten die Beamten laut derzeitigen Informationen keine Einschränkungen des Verkehrs oder Fehlverhalten der Autofahrer fest. Gegen 21.30 Uhr wuchs die Teilnehmerzahl auf mehrere Hundert an.

Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Unter anderem unterstützten Beamte einer Hundertschaft, der Polizei Köln und weiterer umliegender Polizeibehörden den Einsatz der Polizei Rhein-Erft-Kreis. Die verantwortlichen Polizistinnen und Polizisten forderten darüber hinaus die Besatzung eines Hubschraubers an. Aufmerksame Zeugen meldeten während des Abends ihre Beobachtungen über den Notruf 110 der Polizei. Gegen 22.45 Uhr fuhren die Personen mit ihren Fahrzeugen weiter in den Kreis Heinsberg.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen in Bedburg zahlreiche Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf. An einer Tankstelle sowie im Bereich einer Feuerwehrzufahrt kam es laut aktuellen Erkenntnissen zu Parkverstößen mit mehreren Fahrzeugen. An der Kreisstraße (K) 37 nahmen Polizisten gegen 22.15 Uhr eine Strafanzeige auf. Hier soll ein Heranwachsender (19) von einem Böller verletzt worden sein. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Gegen 22.30 Uhr soll ein Unbekannter, etwa 18- bis 19-jähriger Autofahrer, mit seinem blauen Ford auf einem Parkplatz am Monte-Mare-Weg gefahren und auf drei Fußgänger zugefahren sein. Kurze Zeit später habe eine der Geschädigten den Fahrer angehalten und angesprochen. Er habe kurze schwarze Haare, dicke Augenbrauen und helle Augen gehabt. Auf dem Beifahrersitz habe eine weibliche Person gesessen. Der Fahrer sei danach davongefahren. Inwiefern diese Sachverhalte mit dem Treffen der Autotuner und -poser in Verbindung stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. (sc)

