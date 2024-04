Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240414-1: Verkehrsunfall nach Kraftfahrzeugrennen - Frechen

Frechen (ots)

Am Samstagmorgen (13. April) kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht an der Kreuzung Holzstraße / Bonnstraße in Frechen. Ein 65-jähriger Frechener befuhr mit seinem Pkw die Holzstraße aus Richtung Köln kommend in Fahrtrichtung Frechen. An der Kreuzung bog er nach links auf die Bonnstraße in Fahrtrichtung Hürth ab. Ein unbekannter PKW-Fahrer und ein weiterer Pkw befuhren die Holzstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung bogen sie mit hoher Geschwindigkeit und driftend nach rechts auf die Bonnstraße ab. Der erste Pkw kollidierte mit dem Pkw des 65-jährigen Frecheners. Es entstand hoher Sachschaden. Der Frechener blieb aber unverletzt. Im Anschluss flüchteten die beiden Pkw mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Marsdorf. Am Unfallort ergaben sich Hinweise, dass sich die beiden Fahrer der flüchtigen Pkw zuvor ein Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Ein Pkw konnte im Rahmen der Fahndung aufgefunden werden. Dieser wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (mw)

