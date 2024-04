POL-REK: 240414-1: Polizeieinsatz bei Treffen der Autotuner und -poserszene - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizisten nahmen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest Mitarbeiter meldeten über den Polizeinotruf in der Nacht zu Donnerstag (11. April) verdächtige Personen in einem Schrott- und Metallhandel in Hürth-Knapsack. Polizisten nahmen später einen Tatverdächtigen (37) fest. Laut ersten Ermittlungen sollen die beiden Mitarbeiter gegen 3.30 Uhr zwei Unbekannte und Taschenlampenschein im ...

mehr