POL-REK: 240412-1: Mutmaßliche Drogenhändlerin vorläufig festgenommen

Bergheim (ots) - Ermittler suchen Zeugen In der Nacht zu Mittwoch (10. April) haben bislang Unbekannte in Bergheim-Glesch die Autotür eines geparkten Transportes aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr