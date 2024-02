Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Gurtverstöße bei Verkehrskontrolle geahndet

Puderbach (ots)

Am Mittwochvormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr in der Mittelstraße in Puderbach eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei ahndeten die Beamten 8 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Die Pflicht, den Gurt während der Fahrt anzulegen, besteht nunmehr seit 1976. Unumstritten ist, dass der Sicherheitsgurt, übrigens noch vor dem Airbag, der wichtigste Lebensretter bei einem Zusammenstoß ist. Das Nichtanlegen des vorgeschriebenen Sicherheitsgurtes wird mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 30 Euro geahndet. Wichtiger als die Vermeidung des Bußgeldes ist jedoch, dass die Fahrzeuginsassen sicher und vor allem körperlich unbeschadet ans Ziel kommen.

