POL-REK: 240411-3: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Identität weiterhin ungeklärt

Wesseling (ots) - Scheibe eingeschlagen, Bargeld entwendet In der Nacht zu Mittwoch (10. April) sind Unbekannte in Wesseling in ein Geschäft eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Informationen zerstörten die Täter die Eingangstür des Ladens an ...

