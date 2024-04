Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240411-1: Zeugensuche nach Einbruch in Geschäft

Wesseling (ots)

Scheibe eingeschlagen, Bargeld entwendet

In der Nacht zu Mittwoch (10. April) sind Unbekannte in Wesseling in ein Geschäft eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen zerstörten die Täter die Eingangstür des Ladens an der Straße "Westring" zwischen Dienstagabend (9. April) 19 Uhr und Mittwochmorgen 7.30 Uhr und gelangten so in die Räume. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass die Unbekannten sämtliche Schubladen durchwühlt und Bargeld entwendet hatten. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter der Kriminalpolizei übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell