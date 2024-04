Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240410-3: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfällen mit Unfallflucht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten stoppten Flüchtige und stellten einen Führerschein und eine Fahrberechtigung sicher

Polizeibeamte haben am Dienstag (9. April) in Frechen und in Hürth zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten aufgenommen und zwei flüchtige Autofahrer gestoppt. In Frechen kollidierte ein Auto mit einem Mofafahrer (50), in Hürth musste ein Radfahrer (74) einem Auto ausweichen und stürzte. In beiden Fällen flüchteten die Autofahrer vom Unfallort.

Laut ersten Ermittlungen fuhr der 50-Jährige gegen 9.20 Uhr auf der Kölner Straße und beabsichtigte nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Während er abbog, soll ihn ein Autofahrer rechtsseitig überholt haben. Beide seien kollidiert und der Mofafahrer stürzte zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer sei geflüchtet. Polizisten trafen den Flüchtigen (23) mit seinem Mercedes an, auf den die Beschreibung des Geschädigten passte. Die Beamten sicherten Spuren und stellten die Fahrberechtigung des 23-Jährigen sicher.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Hürth. Laut ersten Ermittlungen fuhr ein Radfahrer (76) auf der Freiherr-vom-Stein-Straße. Am linken Fahrbahnrand parkten zu diesem Zeitpunkt mehrere Autos. An einer Engstelle sei ihm ein Autofahrer entgegengekommen. Der Radfahrer habe dann versucht auszuweichen und sei gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Polizisten trafen den flüchtigen Fahrer (48) des Autos wenig später mit seinem BMW an. Sie sicherten Spuren und stellten den Führerschein sicher.

Beide Autofahrer müssen sich wegen des Verdachts der Fahrerflucht und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell