Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240410-2: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - Blutproben

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In zwei Fällen fuhren Männer ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Dienstag (9. April) haben Polizisten in Frechen und Kerpen mehrere Autofahrer kontrolliert, die im Verdacht stehen unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Bei zwei Männern (28, 33) stellten die Beamten fest, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. In einem weiteren Fall vollstreckten die Beamten einen offenen Haftbefehl.

Auf der Talstraße in Fahrtrichtung Buir stoppten Polizisten gegen 15.15 Uhr einen BMW-Fahrer (45). Bei der Kontrolle bemerkten die Uniformierten Ausfallerscheinungen bei dem Mann und führten einen Drogenvortest durch, der ein positives Ergebnis auf Kokain und Cannabis anzeigte. Zudem stellten sie fest, dass ein offener Haftbefehl gegen den 45-Jährigen vorlag. Der Mann zahlte den fälligen Betrag. Eine angeordnete Blutprobe entnahm ein Arzt wenig später.

In Kerpen kontrollierten Polizisten gegen 15.30 Uhr am Blatzheimer Weg einen Opelfahrer. Dabei fielen den Beamten seine zitternden Hände auf und sie führten einen Drogenvortest durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamin an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm.

Im Bereich des Heerwegs in Kerpen hielten Einsatzkräfte einen Lastwagenfahrer (39) gegen 16.45 Uhr an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Hände des 39-Jährigen zitterten und seine Augen glasig waren. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe. Zudem untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Wenig später (18.15 Uhr) fiel den Polizisten der 39-Jährige mit seinem Lastwagen an einem Supermarktparkplatz erneut auf. Sie sprachen ihn an und stellten den Schlüssel des Fahrzeugs sicher.

Gegen 17 Uhr führten Beamte eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Landesstraße 163 bei einem Mercedesfahrer (33) durch. Dabei stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Ein Arzt entnahm dem Mann nach erfolgter Anordnung eine Blutprobe.

Am Abend fiel den Polizisten gegen 19.45 Uhr ein Toyotafahrer (28) an der Kreuzung der Holzstraße und Hubert-Prott-Straße in Frechen auf. Der 28-Jährige bog bei Rotlicht zeigender Ampel nach links auf die L 496 ab. Die Polizisten fuhren dem Verdächtigen mit eingeschaltetem Blaulicht nach, gaben Anhaltezeichen und kontrollierten den Mann. Er hatte verkleinerte Pupillen. Die Beamten führten einen Drogenvortest bei ihm durch, der ein positives Ergebnis auf THC anzeigte. Zudem stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Die Beamten fertigten in allen geschilderten Sachverhalten Anzeigen und untersagten den Fahrern die Weiterfahrt. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell