Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub auf Kiosk am Märkischen Ring - Täter droht mit Klappsäge

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 05.02.2024, betrat ein unbekannter Mann gegen 22:15 Uhr einen Kiosk am Märkischen Ring. Mit unbekanntem Akzent fragte er den 61-jährigen Besitzer nach Zigaretten. Dieser verlange den Ausweis des Mannes, woraufhin sich der Räuber umdrehte. Er langte an seinen Hosenbund und zog eine Klappsäge hervor. Diese in der linken Hand haltend verlangte er die Herausgabe von Geld. Aus Angst öffnete der 61-Jährige die Kasse und übergab einige Banknoten. Der Räuber floh danach in Richtung Springe. Er wird als zirka 1,70 Meter groß, dunkelhaarig und von normaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißen Kordeln, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose sowie einen Schal vor dem Mundbereich. Hinweise auf die Identität des Täters oder zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

