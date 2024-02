Polizei Hagen

POL-HA: 37-jähriger Randalierer leistet massiven Widerstand - Sonderreinigung des Streifenwagens veranlasst

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag, 04.02.2024, riefen Passanten die Polizei gegen 17:30 Uhr zum Graf-von-Galen-Ring. Dort schrie ein 37-Jähriger in einem Imbiss herum und schlug gegen ein Lieferfahrzeug. Den Beamten gegenüber wollte er sich nicht ausweisen, sodass er durchsucht werden musste. Dagegen sperrte sich der Mann. Ferner beleidigte er die Polizisten. Einem Platzverweis wollte der offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Mann nicht nachkommen. Als er in das Gewahrsam gebracht werden sollte, versuchte er einer Polizistin in das Gesicht zu spucken und sie zu treten. Auch im Streifenwagen spuckte er blutigen Speichel auf die Beamten und versuchte nach diesen zu treten. Nur unter Anwendung körperlicher Gewalt gelang es den Polizisten, den Breckerfelder in das Gewahrsam zu bringen. Hier ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe und den Verbleib bis zur Ausnüchterung an. Aufgrund des blutigen Speichels müssen Uniformteile und auch der Streifenwagen nun speziell gereinigt werden. Eine Anzeige legten die Polizisten gegen 37-Jährigen vor. (hir)

