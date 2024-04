POL-REK: 240410-1: Staubsaugerdieb verletzt Mitarbeiter bei Flucht

Erftstadt (ots) - Großkontrolle des Sonder- und Schwerlasterverkehrs mit Sicherheitspartnern im Rhein-Erft-Kreis In Kooperation mit regionalen Sicherheitspartnern haben Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Montag (8. April) eine Großkontrolle des Sonder- und Schwerlastverkehrs in Erftstadt durchgeführt. Mit Unterstützung des Zolls, des TÜV ...

mehr