Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240409-2: Motorradfahrer stürzt in Kurve und verletzt sich schwer

Bergheim (ots)

Motorrad kollidierte anschließend mit entgegenkommenden Auto

Ein Motorradfahrer (21) ist am Montagabend (8. April) in Bergheim im Kurvenbereich einer Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 21-Jährige mit seiner Yamaha gegen 17 Uhr auf der Landesstraße (L) 93 von Quadraht-Ichendorf in Richtung Oberaußem gefahren sein. Im Bereich einer Kurve habe er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei gegen die Leitplanke der Gegenfahrspur gestoßen. Die Yamaha kollidierte im weiteren Verlauf noch mit einem entgegenkommenden Auto. Alle Insassen des VW blieben unverletzt.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Zur Eigentumssicherung stellten die Beamten das Motorrad sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell