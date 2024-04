Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240409-3: Polizei ahndet bei Großkontrolle etwa 80 Verkehrsverstöße

Erftstadt (ots)

Großkontrolle des Sonder- und Schwerlasterverkehrs mit Sicherheitspartnern im Rhein-Erft-Kreis

In Kooperation mit regionalen Sicherheitspartnern haben Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Montag (8. April) eine Großkontrolle des Sonder- und Schwerlastverkehrs in Erftstadt durchgeführt. Mit Unterstützung des Zolls, des TÜV Rheinland, der Bezirksregierung Köln, der Berufsgenossenschaft Verkehr, des Kassen- und Steueramts Kerpen sowie Fachkräften des Verkehrsdienstes der Polizei Köln überprüften die Polizisten zwischen 8 und 13 Uhr knapp 90 Fahrzeuge sowie deren Fahrerinnen und Fahrer. Darunter befanden sich vor allem Sattelzüge und Lastkraftwagen aber auch Kleintransporter und Autos.

Insgesamt ahndeten die Beamten insgesamt knapp 80 Verkehrsverstöße im Bereich der Kontrollstelle an der Berrenrather Straße. Sie fertigten unter anderem neun Anzeigen aufgrund unzureichender Ladungssicherung an Fahrzeugen und acht Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen das Fahrpersonalrecht. In einem Fall trat auf der Ladefläche eines Transporters Gefahrgut aus. Vor der Weiterfahrt musste das Gefahrengut durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Alles in allem ahndeten die Einsatzkräfte sechs Verstöße aufgrund des falschen Transports von Gefahrengut.

Bei der Kontrolle eines Kleinlasters stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Die Uniformierten legten den Laster noch am Kontrollort still. In einem weiteren Fall kontrollierten die Polizisten den Fahrer (34) eines Mercedes. Dabei stellten die Beamten glasige Augen sowie einen unkoordinierten Bewegungsablauf beim 34-Jährigen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen.

Bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs stellen die Beamtinnen und Beamten häufig viele verschiedene und teils gravierende Verstöße gegen unterschiedliche Rechtsnormen fest. Mit Unterstützung der regionalen Sicherheitspartner wird die Polizei Rhein-Erft-Kreis auch in Zukunft Schwerpunkteinsätze dieser Art durchführen, um die Straßen im Rhein-Erft-Kreis sicherer zu machen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell