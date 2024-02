POL-HAM: Einbruch in Geschäftsräume

Hamm-Mitte (ots) - Bei seiner Rückkehr vom Einkaufen bemerkte ein 63-jähriger aus Hamm am Freitag, 16. Februar, rote Lackspuren an seinem Auto. Auf den Verursacher gibt es bislang keinen Hinweis. Der Mann hat seinen Mercedes zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wilhelmstraße abgestellt. Als er das Fahrzeug in Richtung des Ladengeschäfts verließ, war dieses noch unbeschädigt. Der Schaden ...

mehr