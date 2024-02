POL-HAM: Unfallflucht vom Supermarkt-Parkplatz

Hamm (ots) - Auf frischer Tat betroffen wurde am Montag, 19. Februar 6.35 Uhr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei einem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in der Straße "Am Markgrafenufer". Zur genannten Zeit verliess ein dortiger Anwohner sein Haus. In seinem Fahrzeug, welches vor dem Haus abgestellt war, konnte er eine unberechtigte Person feststellen. Der ...

mehr