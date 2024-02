Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: zahnloser Tatverdächtiger wird bei einem Diebstahl gestört und flüchtet

Hamm (ots)

Auf frischer Tat betroffen wurde am Montag, 19. Februar 6.35 Uhr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei einem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in der Straße "Am Markgrafenufer". Zur genannten Zeit verliess ein dortiger Anwohner sein Haus. In seinem Fahrzeug, welches vor dem Haus abgestellt war, konnte er eine unberechtigte Person feststellen. Der Geschädigte sprach den Tatverdächtigen an. Nach Ansprache flüchtete dieser über die Marker Allee in Richtung Innenstadt. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 28-30 Jahre alt, dunkle lockige Haare, bekleidet mit dunkelgrüner Jacke mit Kapuze, akzentfreies Deutsch, ungepflegtes Erscheinungsbild, Zahnlücke in der vorderen Zahnreihe. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

