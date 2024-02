Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: LKW an der Otto-Brenner-Straße aufgebrochen, Täter lassen Gegenstände zurück

Hamm (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 17. Februar 11 Uhr bis Montag, 19. Februar 07:30 Uhr einen LKW auf, welcher an der Otto-Brenner-Straße zum Parken abgestellt war. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten das Innere des Fahrzeuges und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Täter ließen ein Brecheisen, eine Taschenlampe und eine grüne Jacke zurück. Zeugenhinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell