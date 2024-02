Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer eines Motorrollers bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Hamm (ots)

Leicht verletzt wurde am Montag, 19. Februar, 12:20 Uhr ein 46jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 46jährige Zweiradfahrer befuhr die Blücherstraße in Richtung Süden und beabsichtigte, die Hammer Straße zu queren. Zeitgleich befuhr eine 40jährige Hammerin die Hammer Straße in Richtung Osten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kleinkraftrad und dem PKW Ford der 40jährigen. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Roller rutschte nach dem Zusammenstoß in einen angrenzenden Zaun. Dieser wurde leicht beschädigt. Der Fahrer des Rollers wurde durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro. (nue)

