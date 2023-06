POL-PPRP: E-Scooter geklaut

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend war ein 48-jähriger Autofahrer auf der Knollstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Saarlandstraße nach links auf diese abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines auf dem Radweg der Saarlandstraße fahrenden 15-jährigen Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, weshalb der Jugendliche vom Fahrrad stürzte und sich verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein ...

mehr