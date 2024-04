Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240411-4: Auto und Traktor stoßen auf Kreuzung zusammen

Frechen (ots)

Autofahrerin verletzt sich leicht

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto ist am Donnerstagvormittag (11. April) in Frechen die Fahrerin (46) eines Audis leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (44) eines Traktors gegen 10 Uhr auf der Holzstraße von Kerpen in Richtung Köln gefahren sein. Gleichzeitig soll die 46-Jährige mit ihrem Audi auf der Holzstraße von Köln in Fahrtrichtung Kerpen gefahren sein. An der Kreuzung zur Bonnstraße habe der 44-Jährige beabsichtigt nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Die zuständigen Ermittler gehen derzeit unter anderem Hinweisen nach, wonach der Traktorfahr mit seinem Gespann bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich gefahren sein könnte. Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten ab. Bis zur Abschleppung der stark beschädigten Fahrzeuge regelten die Beamten den Verkehrsfluss auf der Kreuzung.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats werden die weiteren Ermittlungen aufnehmen. (hw)

