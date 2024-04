Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240412-3: Einbruch in Metallhandel

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten nahmen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest

Mitarbeiter meldeten über den Polizeinotruf in der Nacht zu Donnerstag (11. April) verdächtige Personen in einem Schrott- und Metallhandel in Hürth-Knapsack. Polizisten nahmen später einen Tatverdächtigen (37) fest.

Laut ersten Ermittlungen sollen die beiden Mitarbeiter gegen 3.30 Uhr zwei Unbekannte und Taschenlampenschein im Büro beobachtet haben. Die Tatverdächtigen sollen durch ein gekipptes Fenster eingestiegen sein und eine Zwischentür aufgebrochen haben. Alarmierte Polizisten umstellten die Firma und durchsuchten unter Beteiligung eines Diensthundes das Gebäude. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte den 37-Jährigen in der Nähe des Tatortes an. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Polizisten sicherten Spuren am Tatort, stellten Einbruchswerkzeug sicher und fertigten eine Strafanzeige. Beamte der Kriminalpolizei in Hürth haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 37-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls stellen. (rs)

