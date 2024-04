Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240412-2: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Polizisten sperrten B 477 für etwa zwei Stunden

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (11. April) in Kerpen-Blatzheim ist ein Autofahrer (51) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der Fahrer (82) eines Daimlers gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße (B) 477 in Richtung Sindorf gefahren. Gleichzeitig sei der 51-Jährige mit seinem Peugeot in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich von B 477 und L 276 habe der 82-Jährige beabsichtigt, nach links auf die L 276 in Richtung Buir abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler auf einen verkehrsbedingt wartenden VW geschoben.

Hinzugerufene Polizisten sperrten die B 477 für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten zwischen der B 264 und der Straße "Neue Pforte" bis etwa 18 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell