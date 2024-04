POL-REK: 240415-2: Polizisten stoppten zwei alkoholisierte Radfahrer

Frechen (ots) - Am Samstagmorgen (13. April) kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht an der Kreuzung Holzstraße / Bonnstraße in Frechen. Ein 65-jähriger Frechener befuhr mit seinem Pkw die Holzstraße aus Richtung Köln kommend in Fahrtrichtung Frechen. An der Kreuzung bog er nach links auf die Bonnstraße in Fahrtrichtung Hürth ab. Ein unbekannter PKW-Fahrer und ein weiterer Pkw befuhren die ...

mehr