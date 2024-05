Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.05.2024

Goslar (ots)

Am Dienstagabend fuhr ein 21-jähriger Goslarer mit seinem Mercedes Benz auf der Marienburger Straße in Jürgenohl und kam in Höhe der Kirche von der Fahrbahn ab.

Gegen 19.10 Uhr war der Fahrer vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen. Hierbei durchfuhr er ein Gebüsch und gefährdete eine 33-jährige Fußgängerin, die dem Fahrzeug noch ausweichen konnte. Verletzt wurde niemand, die entstandenen Sachschäden werden auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell