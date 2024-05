Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Führungswechsel in der Polizeiinspektion Goslar

Martin Görlich neuer Leiter im Polizeikommissariat Bad Harzburg

Goslar (ots)

Martin Görlich übernimmt die Leitung des Polizeikommissariates Bad Harzburg und folgt damit auf Torsten Ahrens, der im Januar 2024 nach Braunschweig wechselte.

Erster Polizeihauptkommissar Martin Görlich war bereits seit dem 1. Januar Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Goslar, bevor er nun mit der Führung der Amtsgeschäfte in Bad Harzburg betraut wurde. Polizeioberrat Carl Schierarndt, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Goslar, führte Görlich am heutigen Donnerstag offiziell in das Amt ein. "Mit Martin Görlich übernimmt erneut ein erfahrener Polizist die Leitung der Dienststelle in Bad Harzburg. Er wird mit seinem zugewandten Wesen und seinen langjährigen Erfahrungen aus dem Polizeidienst schnell in der neuen Funktion ankommen. Für die künftigen Aufgaben wünsche ich ihm mit seinem Team viel Erfolg", so Carl Schierarndt bei der kleinen Feierstunde.

Der 56-jährige Görlich ist seit 1987 im Polizeidienst und kommt aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Bevor er zur Goslarer Polizei wechselte, war er rund 10 Jahre als Personaldezernent der Polizeidirektion Braunschweig tätig.

Gleichzeitig wurde Erster Polizeihauptkommissar Torsten Ahrens verabschiedet, der bereits zum 1. Januar nach Braunschweig gewechselt war. Die Übertragung der Leitung des dortigen Polizeikommissariates Süd bedeutet für Ahrens einen weiteren Karriereschritt. Zuvor war nahezu acht Jahre sehr erfolgreich Leiter des Polizeikommissariates in Bad Harzburg. Polizeioberrat Schierarndt: "Torsten Ahrens war in den langen Jahren seiner Tätigkeit im Landkreis Goslar stets ein Garant für gute Polizeiarbeit. Mit ihm geht eine bewährte und bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Netzwerkpartnern beliebte Führungskraft. Auch ihm wünsche ich gutes Gelingen und stets ein glückliches Händchen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell