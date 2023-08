Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolglose Einbrecher

Oberschönau (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag versuchten bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in der Oberschönauer Hauptstraße im gleichnamigen Ort einzubrechen. Die Eingangstür hielt stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell