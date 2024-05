Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 18.05.2024

Goslar (ots)

- Urkundenfälschung

Am Freitag, 17.05.2024, um 13:10 Uhr wurde ein 69-jähriger Bad Harzburger festgestellt, der zuvor amtliche Kennzeichenschilder von seinem zugelassenen Skoda Octavia abmontiert hatte und anschließend an einen anderen nicht zugelassenen Skoda montierte, um so den Anschein einer Zulassung zu erwecken. Der unversicherte Pkw wurde anschließend durch ihn im Stadtgebiet geführt. Auf den Fahrzeugführer kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

- Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Zwei Leichtkraftradfahrer aus Goslar wurden bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Freitagnacht in Goslar schwer verletzt. Ein 18-jähriger Goslarer fuhr gegen 23 Uhr mit seinem BMW auf der B241 aus Goslar kommend in Richtung Vienenburg. In Höhe des Waldstückes Krähenholz beabsichtigte er nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dies wurde durch den in gleicher Richtung fahrenden 17-jährigen 125er-Leichtkraftradfahrer zu spät erkannt, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem überholenden Zweirad und dem abbiegenden Pkw kam. Der Leichtkraftradfahrer und sein 17-jähriger Sozius wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung zur weiteren medizinischen Behandlung jeweils durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Bundesstraße war bis 3 Uhr zur Unfallaufnahme sowie für Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen gesperrt. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst, den Notärzten waren die Ortsfeuerwehren Vienenburg, Wiedelah und Lengde an der Unfallstelle. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt.

- Sachbeschädigung an einem Parkscheinautomaten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Parkscheinautomat in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg durch einen Pflasterstein beschädigt. Durch das Einwirken mit dem Stein wurde ein Edelstahlblech beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322-55480 zu melden.

i. A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell