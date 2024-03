Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Engländerin

Simmerath / StädteRegion Aachen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 79-jährigen Britin (Meldung vom 24.03.2024 10:30 Uhr) wird hiermit zurückgenommen.

Sie hatte bereits am letzten Donnerstag (21.03.2024), also am Tag ihres Verschwindens, selbstständig den Schnellzug von Brüssel nach London genommen, um nach Hause zu fahren. Dort ist sie wohlbehalten angekommen. Dies wurde der Polizei Aachen heute durch ihre Angehörigen mitgeteilt.

Die Lichtbilder der Frau dürfen nun nicht mehr im Rahmen der Berichterstattung genutzt werden.

Wir danken allen für ihre Mithilfe bei der Suche nach der 79-Jährigen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell