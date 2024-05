Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Harlingerode:

Im Zeitraum vom 14.05.2024 21:00 Uhr bis zum 15.05.2024 05:20 Uhr kam es in Harlingerode in der Worthstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Worthstraße und kollidierte dort mit dem geparkten gelben Golf der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Golf der Geschädigten entstand ein Sachschaden an der Fahrerseite.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Für eine gewünschte, persönliche Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person:

Am 16.05.2024 gegen 15:49 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Vienenburg mit seinem PKW Audi die K25 aus Immenrode kommend in Richtung Probsteiburg. Im Kreuzungsbereich übersah der 60-jährige PKW-Fahrer den 62-jährigen Rennradfahrer, der die B241 aus Vienenburg kommend in Richtung Goslar, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 62-jährige Rennradfahrer aus Vienenburg schwer verletzt und musste anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An dem PKW und dem Rennrad entstand Sachschaden von circa 3500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell