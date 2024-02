Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtumzug Bernkastel-Kues - positive Bilanz der Polizei

Bernkastel-Kues (ots)

Die Polizei Bernkastel-Kues kann zum Fastnachtswochenende eine positive Zwischenbilanz ziehen (Stand Sonntag, 12:00 Uhr). Die Fastnachtsumzüge am Samstagnachmittag verliefen alle reibungslos. Als sehr positiv kann auch der Nachumzug in Bernkastel-Kues am Samstagabend, sowie die anschließende Fastnachtsparty in der Tiefgarage, bewertet werden. Über 10000 Besucher konnten die Verantwortlichen bereits beim Nachtumzug zählen, der sich in diesem Jahr mit fast 40 Gruppen durch die Stadt zog. Die anschließende Party in der Tiefgarage war mit über 4500 Gästen ebenfalls sehr gut besucht. Hier hat sich abermals die gute Zusammenarbeit von Veranstalter, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Sicherheitsdienst und Polizei ausgezahlt, so dass es nur zu wenigen Einsätzen kam. Durch starke Präsenz und frühzeitigem Einschreiten, hier wurden insgesamt 13 Platzverweise und 3 Betretungsverbote ausgesprochen, kam es lediglich zur einer Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell