POL-PDWIL: Beleidigung und Körperverletzung

Gerolstein (ots) - Am 10.02.2024 gegen 19:00 Uhr wurde einer 43-jährigen Geschädigten durch unbekannte Täter das Handy aus ihrer Jackentasche entwendet. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Bereich des LIDL-Supermarktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen ...

