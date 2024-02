POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Bitburg-Irsch (ots) - Am Sonntag den 11.02.2024, gegen 03:45 Uhr, wird durch mehrere Notrufe ein Scheunenbrand in Bitburg-Irsch gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die hölzerne Scheune, welche ausschließlich als Lagerfläche genutzt wird, bereits in Vollbrand und wird vollständig abbrennen. Die Feuerwehren der Stadt Bitburg und der umliegenden Ortschaften sind derzeit mit circa 80 Kräften an der Brandstelle. Über die Brandursache und die genaue ...

