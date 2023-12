Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/ Lkr. Konstanz) Absichtlich Außenspiegel an zwei geparkten Autos abgeschlagen - Polizei nimmt Täter fest (26.12.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Am Dienstag, gegen 0.15 Uhr, hat ein 35-Jähriger an zwei am Bahnhof abgestellten Autos die Außenspiegel abgeschlagen. Während der Tat rief der Mann über Notruf bei der Polizei an. Eine Streife des Polizeireviers Singen konnte den stark Betrunkenen am Bahnhof antreffen. Aufgrund seines auch gegenüber den Beamten aggressiven Verhaltens musste er die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. An dem VW Lupo und dem Citroën Picasso entstand Sachscahden in noch nicht bekannter Höhe.

