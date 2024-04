POL-MK: Messergebnisse der Geschwindigkeitsüberwachung

Altena (ots) - Vier Unbekannte haben am Montagnachmittag hochwertigen Sekt und Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Rahmedestraße gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls. In dem Markt an der Rahmedestraße fielen kurz nach 16.35 Uhr vier Männer auf. Mitarbeiter überprüften die Überwachungskameras und sahen, wie die Täter Ware einpackten. Ein Mann stand draußen Schmiere. Um 16.50 Uhr packten sie die gestohlene Ware auf dem Parkplatz in ...

mehr